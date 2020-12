Naar adem happende horeca wil volledige compensatie: "Helft zaken technisch failliet"

NOORD-HOLLAND - De tijd dat het glas voor veel horecaondernemers halfvol was, is voorbij. Door de hele provincie neemt de spanning onder kroegbazen en restauranteigenaren toe. Als het kabinet in de persconferentie van vanavond toezegt alle schade te compenseren, houden ze het hoofd wel boven water. Maar als dat niet gebeurt, dreigt op veel plekken de tap definitief dicht te gaan. NH Nieuws peilde het uithoudingsvermogen van de horecatijgers in de regio.

Ook zonder volledige vergoeding van de schade zal het zo'n vaart niet lopen, al lijkt het einde voor menig kroeg nabij. Van de horecaondernemers in 't Gooi zegt meer dan de helft (55 procent) het nog maximaal twee à zes maanden te kunnen uitzingen. Hoewel 45 procent voldoende vet op de botten heeft om langer te overleven, baren de cijfers regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Simone van der Laar flinke zorgen. Want ook als kroegen en restaurants op korte termijn zouden mogen heropenen, is het volgens haar nog maar zeer de vraag of ze daar toe bereid zijn. "Veel ondernemers zijn als de dood voor een derde lockdown. Dat zou voor velen echt de doodsteek zijn."

Waar in veel kroegen de laatste ronde steevast wordt ingeluid met de welbekende klassieker van André Hazes, vinden de meeste horecaondernemers het inmiddels de hoogste tijd voor iets heel anders: extra overheidssteun. Dat lieten café-uitbaters gisteren in onder meer Alkmaar en Amsterdam al merken met de actie #blackmonday, een cynische knipoog naar koopfestijn black friday. Waar aan het einde van het blackfriday-weekend vrijwel alle koopjes zijn uitverkocht, zou de gedwongen horecasluiting er volgens de doemdenkers wel eens voor kunnen zorgen dat je straks nergens meer een nachtje kan doorhalen aan de bar.

Het beperkte aantal faillissementen in de regio is volgens Van der Laar niet representatief voor de misère waarin de sector is beland. Dat heeft alles te maken met de overheidssteun en betalingsregelingen die de ondernemers met leveranciers hebben kunnen treffen. "Een kwart heeft 10.000 tot 25.000 eigen geld in hun zaak gestoken, maar de spaarpotjes zijn nu leeg. Zelfs studiebeurzen van kinderen worden nu gebruikt om te overleven. Dat is echt ernstig."

'Technisch failliet'

Volgens Roy van der Weel van de Schager afdeling van KHN is ongeveer de helft van de zaken in de Schagen en omgeving inmiddels 'technisch failliet', wat er op neerkomt dat ze de dankzij de overheidssteun nog bestaan, maar eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn. "Het is in feite uitstel van executie met de huidige steunvorming", beklaagt hij zich. Het steekt hem vooral dat de overheidssteun een steeds kleiner percentage van de gemiste inkomsten dekt. "En we weten niet waar we aan toe zijn."

"De steun is net genoeg om niet failliet te gaan", zegt ook Ruud Keinemans van KHN Zaanstreek. Als extreem voorbeeld noemt hij muziekcafé de Kapiteinshut aan de Klauwershoek, waarvan eigenaar Meindert Hondema eerder dit jaar besloot te stoppen. Hij droeg zijn zaak - die vooral ouder en dus kwetsbaarder publiek trekt - over, maar wanneer de nieuwe eigenaren gouwe ouwen door de speakers zullen laten knallen, is nog maar de vraag.

Van de persconferentie van vanavond heeft Keinemans weinig verwachtingen. Zelfs als het kabinet tegen de verwachtingen in zou besluiten dat er bijvoorbeeld weer een beperkt aantal gasten welkom is, levert dat te weinig op, stelt hij. "De Swarte Walvis is dan niet gezellig. Dan krijgen we niet de sfeer die we normaal wel zouden hebben."