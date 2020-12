Horeca ten einde raad en dreigt met heropening: "We staan op omvallen"

ALKMAAR - Horecabedrijven in vijftig steden willen ondanks hun gedwongen sluiting door het coronavirus op 17 januari de deuren weer openen. Deelnemende uitbaters hebben geen enkele vertrouwen meer in het kabinet. "We kunnen niet anders dan ongehoorzaam zijn. We staan op omvallen en steun van de overheid blijft uit", is het statement. Ook in Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten.

Horeca-uitbater Sil Vendel van café 't Hartje in Alkmaar doet mee met de actie. "We hopen natuurlijk dat er volgende week iets positiefs uit die persconferentie komt, al is het maar meer steun. Zo niet, dan gaan we kijken hoe we de plannen precies zullen voortzetten."

Of de kroegen daadwerkelijk opengaan, is nog even afwachten, maar volgens Vendel is er in ieder geval genoeg draagvlak vanuit de branche. "Velen zien het eind dichterbij komen. We hebben niks meer te verliezen. Als we het gaan doen, doen we het met z'n allen."

'Maat is vol'

Inmiddels zijn kroegen en restaurants al zes weken gesloten. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt er vanuit de overheid onvoldoende aanvullende steun en perspectief geboden.

Na de mededeling van minister Hugo de Jonge dat de lockdown 'echt wel langer gaat duren dan half januari', is de maat voor veel uitbaters echt vol. "Dit pikken we niet meer, of 17 januari open of volledige kostenvergoeding", stelt Rob Baltus, regiovoorzitter Koninklijke Horeca Nederland.