Cafés in actie tegen uitverkoop van de horeca: '100% dicht is 100% vergoeding!'

“Het idee achter de blackmonday-actie is dat we de horeca in de uitverkoop doen, want het voelt alsof ze de horeca in de uitverkoop doen”, legt Arjan de Waard uit bij de #blackmonday posters.

Volgens De Waard zijn de huidige steunmaatregelen onvoldoende om de kosten van de huur en de 35 personeelsleden nog langer te dragen. "Slechts een gedeelte wordt vergoed door de NOW en TVL regelingen." Daarnaast is er geen duidelijk perspectief op een moment waarop hij de deuren weer kan openen. "Er is geen stip op de horizon", klaagt hij.

Samen doen, toch?

"Dat we als horeca gesloten zijn, dat begrijpen we. Dat doen we voor iedereen, omdat we het samen moeten doen, toch? Maar nu moet er ook echt ingegrepen worden door de overheid, die zegt: Wij hebben jullie gesloten. Honderd procent dicht is honderd procent omzetverlies is honderd procent steun voor de vaste lasten”, besluit De Waard vol vuur.