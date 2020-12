Alkmaarse kroegbaas wil meer financiële steun: "Water staat ons aan de lippen"

ALKMAAR - In café 't Hartje in Alkmaar stroomt al maanden geen bier meer uit de tap en blijven de barkrukken leeg. Samen met Koninklijke Horeca Nederland vraagt kroegbaas Sil Vendel nu daarom op een ludieke manier aandacht voor zijn situatie: "We willen meer financiële steun voor de vaste lasten en de personeelskosten. En we willen dat startende ondernemers ook financiële steun krijgen, zij krijgen nu niks", vertelt hij aan NH Nieuws.

Met posters met de hashtag #blackmonday voor het raam laat Vendel zien dat het menens is. Het is een knipoog naar black friday: "Ik en heel veel ondernemers kijken met tranen in de ogen naar de drukke winkelstraten. Toen we open mochten hebben we er alles aan gedaan om de besmettingen zo laag mogelijk te houden. En dan zie je dit. Er wordt niet ingegrepen en iedereen wijst naar elkaar", vertelt hij.

Vendel heeft nog geen afscheid hoeven nemen van werknemers. Maar om dat zo te houden, heeft hij meer hulp van het kabinet nodig. "We hebben een onwijs vast team en dat willen we zo houden. De NOW-regeling is nu verlaagd naar tachtig procent, we vragen het kabinet dit terug te brengen naar negentig procent. Als je dicht bent, zijn alle kosten te veel."

Bekijk hier de hele reportage. Tekst loopt door onder de video