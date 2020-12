Ramen Gooise horecazaken afgeplakt voor 'Black Monday'-actie

HILVERSUM - Ook in 't Gooi hebben horecaondernemers vandaag hun zaak 'dichtgetimmerd'. Ze doen, net als veel andere Nederlandse horecazaken, mee aan de 'Black Monday'-actie van Koninklijke Horeca Nederland. "Er moet gewoon meer steun komen voor de horeca- en evenementenbranche", vertelt Jerry de Vries van Foodhall Mout in Hilversum.

In de video is te zien hoe het Blaricumse restaurant Bruis er nu uitziet:

Ook de restaurants van de Hilversumse broers Cival en Jorick Jansen doen mee aan de actie. "We worden al bijna tien maanden aan het lijntje gehouden. Er is geen perspectief. Openen mag niet en steun is er ook niet voldoende", vertelt Cival Jansen. "De reserves zijn op bij de ondernemers, tot aan de spaarpotjes van de kinderen. Maar de kosten lopen door. Als er geen steun komt valt meer dan 50 procent om."

De ramen van de foodhall zijn volgeplakt met zwarte zeilen en teksten als 'de horeca verzuipt' en 'perspectief? 0.0%'. "Zo willen we laten zien wat er gebeurt met de horeca als je geen steun krijgt. Dat we het hoofd niet meer boven water kunnen houden en nat gaan", aldus De Vries.

Volgens De Vries zegt de overheid dat ze 80 procent van het loon vergoeden, maar dat iedereen uitkomt op 60 procent. "Dus elke maand betalen we 40 procent van de loonkosten zelf. Dan is er wel een tegemoetkoming van vaste lasten om een deel hypotheek of huur te betalen, maar buiten dat zijn er nog zo veel extra kosten. En je moet niet vergeten dat we in het voorjaar ook drie maanden dicht waren."

Hij benadrukt dat de extra steun er alleen maar voor bedoeld is om niet nog meer in de min te geraken.

Als het veilig is

De ondermemers leggen ook uit dat ze pas weer open willen als het kan, 'maar dan moeten wel nog open kunnen'. "We willen open zodra het virus ver weg genoeg is. En mensen het vertrouwen hebben. We gaan niet onverantwoord open, maar we willen wel gecompenseerd worden voor de tijd dat we dicht zijn", zo besluit De Vries.

De horecazaken blijven een paar dagen zo 'versierd' en hiermee hopen ze te bereiken dat de politici wakker worden en realiseren dat de steun niet toereikend is.