Hilversumse horeca houdt deur nog dicht ondanks roep om actie: "Wachten op perspectief"

HILVERSUM - Hilversumse horecaondernemers hebben vooralsnog geen concrete plannen om als protest tegen de coronamaatregelen hun deuren vanaf 17 januari weer open te doen. Dat zegt Frank Loois als woordvoerder van de Hilversumse horecaondernemers. "Het is veel belangrijker dat we duidelijkheid krijgen over wanneer we wel weer open mogen en dat er steunpakketten komen om ons door de crisis te slepen", zegt Loois.

Dat de problemen voor veel horecaondernemers steeds groter worden, staat volgens de Hilversumse restauranthouder van de Gulle Graef buiten kijf. "Het water staat ons aan de lippen. Veel horecaondernemers maken schulden en hebben grote problemen om de coronacrisis te overleven. Dat zijn echt geen uitzonderingen. We hebben er allemaal last van, de een meer dan de ander."

Door het hele land klinkt van verschillende afdeling van Koninklijke Horeca Nederland de oproep aan horecaondernemers om vanaf 17 januari weer hun deuren open te doen, of er nou toestemming van het kabinet is of niet. Duizenden horecaondernemers uit vijftig steden zouden al hebben aangegeven dat ze meedoen. "Dat geeft wel aan hoe machteloos we ons als horecaondernemers voelen. We hebben geen enkel uitzicht op een heropening, de datum wordt steeds opgeschoven. En zeker als je zit dat winkelstraten vol lopen, theaters open mogen en pretparken het druk hebben, dan geeft dat wel scheve gezichten", stelt Loois. "Als horeca hadden we het voor de sluiting perfect voor elkaar. En dat steekt heel veel mensen."

Dat laatste erkent ook Martin Seldenrijk, uitbater van eetcafé De Kaars en het restaurant op Vliegveld Hilversum. "Ik heb ondertussen een groot deel van mijn spaargeld in de zaak gestopt om te kunnen overleven. De kosten blijven ondertussen oplopen. Er moet wat gebeuren", zegt hij.

Grote roep om actie

Hoe groot de roep om actie ook wordt, de Hilversumse horecaondernemers vinden het te vroeg om als protest hun deuren ook te openen. "Laten we eerst maar eens afwachten waar het kabinet nog mee komt. De meeste van de Hilversumse horecaondernemers denken er zo over tot nu toe", stelt Loois. "Ik vraag me nu nog af wat zo'n actie voor zin heeft. Daarmee gaan we ook geen sympathie winnen. We verspelen misschien ons krediet en het is maar de vraag of het ons als horeca echt gaat helpen. Maar dat we onze stem moeten laten horen, is wel duidelijk."

De Hilversumse horecaondernemers hopen wel dat de roep om actie aanzet tot betere maatregelen voor ondernemers. Want dat is waar ze nu voor strijden. "Misschien dat dit dreigement wel al helpt. Dat het kabinet doorheeft dat er wat moet gebeuren", stelt Loois. "Het gaat er ons vooral nu om dat er duidelijkheid komt. Nu wordt de horecasluiting steeds verlengd, er is geen enkele stip op de horizon. Daardoor blijven we onzekerheid hebben. Zeg gewoon duidelijk wanneer we weer open mogen. En het allerbelangrijkste: kom tot die tijd met een goed steunpakket om ons te helpen. Horecaondernemers in Duitsland krijgen driekwart van hun omzet over vorig jaar vergoed van de overheid. Als Nederland met zo'n steunpakket komt, zou ik meteen tekenen. Dan wil ik mijn deuren zelfs tot april gesloten houden als het moet, maar dan weet ik wel dat ik deze crisis overleef."

Eerdere tegemoetkomingen

De tegemoetkomingen die horecaondernemers de laatste maanden hebben gekregen zijn volgens de Hilversumse horecaondernemers onvoldoende om langer te overleven. "We moeten nog steeds heel veel kosten maken. Aan het eind van het jaar ben ik er zeker een ton op achteruit gegaan. En daar staat heel weinig tegenover. De tegemoetkoming voor de loonkosten dekt voor de meesten maar zestig procent van de kosten af. En dan de tegemoetkoming in de vaste lasten. Dat is zo weinig, echt een fooi. Daar kun je helemaal niks mee", stelt Loois. Horeca-ondernemer Marco van Velthooven voegt toe: "Veel ondernemers kunnen nu nog wel overleven omdat er geen achterstallige belastingen enzo betaald hoeven te worden, maar als de belasting straks wel komt is dat een enorme dreun. Dat zullen veel ondernemers niet redden."

Voor de Hilversumse horecaondernemers wordt volgende week dinsdag een belangrijk moment. Dat is het moment dat minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar alle waarschijnlijkheid met een persconferentie een nieuwe update geven over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Loois: "Wij hopen dan op duidelijkheid. Die moet er dan echt komen. Als die er niet komt, zou ik het niet heel gek vinden als er acties komen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen en eerst afwachten."