De schulden van restauranthouder Dave worden steeds groter: "Maar opgeven? Echt niet!"

BUSSUM - De Bussumse restauranthouder Dave Wiegert maakt flinke schulden door de coronacrisis. De huur betalen zit er al maanden niet meer in, de achterstand van andere vaste lasten loopt ook hoger op en dat terwijl er bijna geen cent binnenkomt. Maar opgeven wil Dave niet. "Dat kan ook niet. Ik heb in deze zaak zeker twee ton geïnvesteerd. Dan trek je toch niet zomaar de stekker eruit?", zegt hij stellig.

Dave runt al vele jaren restaurant Stokjes en Lepel aan de Bussumse Nassaustraat. Het restaurant loopt al jaren goed en Dave kan rekenen op een grote schare vaste klanten. De klap was groot toen afgelopen voorjaar plots de deur op slot moest. "Eerst denk je nog dat het maar voor even is. We hebben toen vol ingezet op eten afhalen en bezorgen, maar daarmee haal je nog niet de helft van je normale omzet. Naarmate de tijd vorderde, werd de dag dat we mochten heropenen steeds met een paar weken verschoven. Toen gingen we al snel merken dat we in de problemen kwamen." Geluk Toen het restaurant van Dave afgelopen zomer weer deels open mocht, kon het al snel weer rekenen op de komst van veel gasten. "We hebben echt geluk gehad dat het zoveel dagen achter elkaar echt mooi weer was en we het terras vol hadden zitten. We hadden geluk dat we ons terras wat groter mochten maken, want binnen konden we niet al te veel mensen kwijt." Hij vervolgt: "We hebben toen best goed gedraaid, maar ik moet ook zeggen: de schulden daarvoor waren al flink opgelopen, dus terugverdienen doe je het niet. Soms verdien je wel genoeg om een deel van de opgelopen schulden terug te betalen, maar dan heb je zelf nog geen inkomen. En ik heb ook een gezin dat ik moet onderhouden."

Quote "In het ergste geval vraag ik een lening bij de bank om weer even verder te kunnen. Daar heb ik de laatste tijd serieus over nagedacht" Dave Wiegert van Restaurant Stokjes en Lepel

De tweede lockdown bezorgt Dave de volgende klap. Het restaurant moet weer dicht. Het gevolg: de huur is al een paar maanden niet betaald en de schade loopt ondertussen in de tienduizenden euro's. "Dat verdien je echt niet zomaar terug. De reden dat het restaurant nog niet is omgevallen, komt onder meer door een gulle huisbaas. Hij heeft gezegd: 'Joh, Dave. Leg die rekeningen op een stapel en dan zien we daarna wel hoe we er uit komen'." Spaargeld Dave: "Dat vind ik echt een super gebaar. Maar feit blijft dat ik straks wel moet betalen. Ik heb ondertussen al mijn spaargeld al in de zaak gestoken de afgelopen maanden. Dat zorgt er wel voor dat we thuis minder geld hebben om een maand mee door te komen. Het is gewoon een enorm zware tijd. Ik ben ook heus niet de enige. Heel veel horecaondernemers ervaren het zo, vrijwel allemaal staan we er financieel slechter voor. Dat hoor ik ook van collega's om mij heen." Het woord opgeven staat niet in het woordenboek van Dave. Hij wil het niet en houdt meer dan genoeg hoop op betere tijden, maar ook al zou hij willen stoppen: het kan niet. "Ik heb in al die jaren een naam opgebouwd met mijn restaurant. Ik heb deze zaak van top tot teen verbouwd en er 'mijn' restaurant van gemaakt. Er zit hier twee ton in." Kapitaalvernietiging "Ik kan de boel hier niet zomaar dicht doen en dan ergens anders opnieuw beginnen", vervolgt Dave. "Dat is kapitaalvernietiging. Dus ik moet en zal deze periode doorkomen. In het ergste geval vraag ik een lening bij de bank om weer een tijd te kunnen overbruggen. Daar heb ik de laatste tijd al een paar keer serieus over nagedacht. Het zou echt een enorm risico zijn, zeker in deze tijd, maar als het moet dan moet het." Tekst gaat verder onder de video.

Dave brengt zijn restaurant met een caravan bij je thuis - NH Nieuws

De crisis trekt een zware wissel op Dave, zijn vrouw Ling-chun Chen en hun gezin. Dave probeert voor hen altijd positief te blijven, om de moed er in te houden. "Dat moet ook wel. Als ik er zelf niet meer in geloof, wie doet het dan nog? Ik merk wel dat ik vaker een dagje vrij neem om ook tijd aan mijn gezin te besteden. Daarnaast zijn we afgelopen zomer, hoe moeilijk het ook financieel is, toch even weggeweest naar de camping. Dat is kostbare tijd die we toch samen besteden." Restaurant aan huis Het restaurant zomaar dichtgooien en wachten tot de storm over is, kan Dave niet. De laatste tijd heeft hij veel klusjes gedaan zodat het restaurant helemaal klaar is om straks weer open te kunnen. Ook verzint hij telkens wat nieuws om toch weer wat te kunnen doen. Zijn nieuwste project: een omgebouwde caravan uit de jaren zeventig. "Die caravan had ik nog in een stalling staan. Tijdens de eerste lockdown ben ik hem gaan ombouwen tot mobiele bar. Overdag staat hij nu voor mijn zaak, zodat mensen er een bakje koffie of een broodje kunnen halen. 's Avonds gaan we er mee op pad", vertelt Dave enthousiast.

Quote "We hebben nu een echte restaurantbeleving aan huis. Het wordt steeds meer gewaardeerd" DAVE WIEGERT VAN RESTAURANT STOKJES EN LEPEL

Met zijn caravan brengt hij zijn restaurant bij de mensen thuis. "We kunnen wel gaan bezorgen met eten in van die plastic bakjes, maar dat vind ik niets. Dit vind ik veel leuker. En ik denk de klanten ook", vertelt Dave. Meerdere dagen per week rijdt hij nu door de regio en zelfs daarbuiten om een avondje klanten in een bepaalde straat te bedienen. Dave: "Mensen kunnen zich van te voren met hun straat opgeven. De mensen eten gewoon thuis, achter hun gedekte tafel. We zorgen dat dat er allemaal super netjes uitziet. Het eten maken we vanuit de caravan voor de deur en serveren we vervolgens zelf. Echt een restaurantbeleving aan huis dus. Het wordt steeds meer gewaardeerd en we worden ook steeds vaker gevraagd om te komen." Zolang zijn restaurant dichtblijft, blijft Dave met de caravan rondrijden. "Misschien kunnen we zo ook wel het kerstdiner bij de mensen thuis serveren, wie weet", zegt hij met een lach. Zaak redden Maar hoe leuk het idee van de caravan ook is, het helpt Dave nog niet meteen om zijn schulden af te betalen en zijn zaak te redden. "In de verste verte niet, maar we laten wel aan onze klanten zien dat we er nog zijn, dat we creatief zijn en leuke dingen doen. We hopen dat dat zich straks terugbetaalt en dat de mensen ook weer naar ons restaurant komen. Ik hoop natuurlijk dat die dag heel snel komt."