Bussumse buurten mogen na ophef toch foodtrucks laten komen

De actie duurde vorige week maar kort. Toen twee foodtrucks druk doende waren om hun eten te serveren, stond de politie plots op de stoep: het mocht niet. De gemeente vond het een soort 'georganiseerd buurtfeestje' en dat mag in tijden van corona niet. De buurt was boos en teleurgesteld.

De initiatiefnemer Jeroen Janssen heeft inmiddels een website aangemaakt en roept iedereen op om dit initiatief over te nemen in hun eigen wijk om zo deze getroffen groep ondernemers te ondersteunen. Daarnaast zijn ze nog op zoek naar lokale foodtrucks die het leuk vinden om een avondje langs te komen.

Gooise Meren laat weten dat het met het plan toch lokale ondernemers de hand wil reiken. "Het initiatief ligt bij de bewoners van wijken en buurten. Het is mooi dat inwoners zelf met initiatieven komen om gezamenlijk deze moeilijke tijd door te komen. Ik roep hen op om met name lokale ondernemers uit te nodigen op die avonden bij hen langs te komen. Op die manier steunen wij onze bewoners en onze ondernemers", zegt wethouder Alexander Luijten.

De gemeente komt nu toch met een plan. De foodtrucks mogen twee avonden per week komen, tussen 17.00 en 21.00 uur en maximaal twee uur op dezelfde plek. Er mag mag wel maar één foodtruck komen per buurt, binnen een straal van 250 meter mag er niet nog eentje staan. Ook moeten de coronaregels streng worden nageleefd.

