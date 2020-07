Na beperkingen door coronavirus zijn foodtrucks weer elke dag welkom in Gooise Meren

De gemeente kwam met de regels voor foodtrucks toen een buurt in Bussum elke week een foodtruck wilde uitnodigen in de straat. Als goedbedoeld steuntje in de rug tijdens de coronavrisis bedacht Bussumer Jeroen Janssen om met de buurt elke week een foodtruck uit te nodigen. Hier rolde zelfs het landelijke platform voor buurtkeukens uit.