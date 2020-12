Teller op bijna 5.000 handtekeningen voor veiliger oversteek N248 na dodelijk ongeval

De N248 (Kanaalweg) tussen Schagen en Wieringerwerf staat al jaren bekend als een gevaarlijke weg, vertelt Saskia Ruigrok. "Het raakt me diep als moeder. Mijn zoons steken hier iedere dag twee keer over, net als vele honderden andere scholieren. Ik weet ook dat pubers er niet altijd bij zijn met hun gedachten, maar daarmee kun je het niet afdoen."

Fietstunnel

De petitie is bedoeld om de oversteek veiliger te maken. "Het liefst met een rotonde, een fly-over of desnoods een fietstunnel", zegt Ruigrok. Ze is blij met de enorme steun: "Het is niet te bevatten wat een vaart het loopt. Ik probeer zoveel mogelijk scholen te benaderen om de petitie te delen. Het Regius College, het ROC en het Clusius College, maar ook de basisscholen in de regio sturen een nieuwsbrief rond."

Dat de petitie in korte tijd zoveel handtekeningen oplevert, valt zelfs de beheerders van Petitie.nl op. Ruigrok: "Ze stuurden mij een bericht over wat er aan de hand was, want voor een lokaal initiatief gaat het echt heel hard. Dat geeft wel aan hoe het speelt hier in de regio."