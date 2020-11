Leerling (16) Regius College Schagen overleden aan gevolgen verkeersongeluk N248

BARSINGERHORN - De fietser die vorige week donderdag werd aangereden op de Kanaalweg (N248) in Barsingerhorn is gisteren overleden. Het gaat om de 16-jarige Tijme Zoetelief uit Wieringerwaard, bevestigt zijn school tegenover NH Nieuws.

Zijn dood komt hard aan op het Regiuscollege in Schagen, waar hij in de vierde klas van het vmbo zat.

"We zijn diep geschokt dat een fataal moment een einde heeft gemaakt aan een veelbelovend leven", laat voorzitter van het College van Bestuur Anne Hoekstra aan NH Nieuws weten. "Maar dat is niets vergeleken bij de nachtmerrie die zijn ouders nu beleven. We leven mee met vrienden en familie."

Lokaal om te herdenken

In het schoolgebouw aan de Oranjelaan, waar Tijme les volgde, is een klaslokaal ingericht, waar leerlingen 'in stilte bijeen kunnen komen', vertelt Hoekstra. "Al verwerken sommige leerlingen het juist niet in stilte. Er zijn daar collega's aanwezig, en er kunnen ook leerlingen van andere locaties terecht."

Ter nagedachtenis aan Tijme wordt er deze dagen op de gevel van het schoolgebouw een kaars geprojecteerd. Of er ook een herdenkingsmoment komt, is nog niet duidelijk. "We houden rekening met de wens van de ouders, maar daarvoor is het nu nog te vers", besluit Hoekstra.