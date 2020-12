Duizenden handtekeningen voor petitie om 'dodenkruising' N248 veiliger te maken

BARSINGERHORN - Er is een petitie gestart om de kruising Wadweg/N248 tussen Schagen en Wieringerwerf veiliger te maken. Initiatiefnemer Saskia Ruigrok uit Barsingerhorn wil zoveel mogelijk handtekeningen bijeen krijgen. Vorige week kwam de 16-jarige Tijme Zoetelief uit Wieringerwaard om het leven toen hij de N248 wilde oversteken. Vandaag zijn waarschuwingsborden geplaatst. "Eindelijk, maar als dat eerder was gebeurd had Tijme misschien nog geleefd."

Met de petitie hoopt Ruigrok die oproep kracht bij te zetten: "Ik heb zelf twee zonen die hier iedere dag moeten oversteken om naar Schagen te fietsen. Dat is altijd al een zorg geweest. Het raakt me gewoon als moeder dat je hoort dat een kind is verongelukt. Dat komt zo hard binnen en dat was echt mijn gevoel van: ik moet nu iets doen."

Het gaat hard met de petitie: in korte tijd zijn al ruim drieduizend digitale handtekeningen gezet. "Ik ben er echt ontzettend blij mee. Daarmee laten we zien hoe breed de zorg gedragen wordt. En dan vind ik het zo erg om te zien dat er vandaag waarschuwingsborden worden gezet. Nu pas. Dat maakt me blij, maar ook verdrietig."

Rotonde

De waarschuwingsborden bij de oversteekplaats zijn een begin, maar voor de bezorgde ouders is het niet genoeg: "We vinden het helemaal niet voldoende. Er was eerst helemaal niets, maar wat wij willen is dat er echt iets gaat gebeuren. Dan denk ik aan een rotonde of een fietstunnel of iets over de weg. Dat is aan de provincie, die moet daarmee aan de slag."

De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd de weg nog dit jaar veiliger te maken, met borden en extra belijning. Ruigrok wil de petitie deze maand nog aanbieden aan de gemeente Hollands Kroon met een voorstel om de weg aan te passen. "We proberen nu door alles wat we in gang zetten, dat dit soort ongelukken niet meer kunnen gebeuren."