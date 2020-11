Gevaarlijke kruising waar twee scholieren omkwamen, wordt nog dit jaar veilig gemaakt

Nadat het vorig jaar gruwelijk mis ging en de 14-jarige Dyano uit Julianadorp om het leven kwam door een aanrijding op de bewuste kruising bij Barsingerhorn, is de provincie met wegbeheerder Waaksaam gaan onderzoeken hoe het er veiliger kon. Nu er weer een scholier, is verongelukt, de 16-jarige Tijme uit Wieringerwaard, moest er snel iets gebeuren.

Daarop is besloten om aan beide kanten van de kruispunten extra verkeersborden te plaatsen. Deze komen onder het licht van lantaarnpalen te staan, zodat ze meer opvallen. Verder wordt de belijning aangepast. "Het gaat erom dat fietsers en automobilisten zien dat daar oversteekplaatsen zijn", zegt woordvoerder Selina Douma van de provincie.

'Op papier veilig'

Waarom juist deze weg zo gevaarlijk is, durft Douma niet te zeggen. "Op papier is de bewuste kruising veilig. Het is overzichtelijk en er staan geen bomen. Maar de praktijk blijkt anders met de twee dodelijke ongelukken en ook meerdere bijna-ongelukken."

De provincie gaat ook kijken of er op de lange termijn aanvullende stappen moeten worden genomen om te veiligheid van de N248 te verbeteren, naast de kleine maatregelen.