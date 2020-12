Hilversumse politie stuit op grote partij vuurwerk in bedrijfspand

HILVERSUM - De Hilversumse politie heeft zaterdag een grote partij vuurwerk in beslag genomen in een bedrijfspand aan de Fransiscusweg. Agenten troffen daar 119 kilo aan vuurwerk aan.

De politie vond het vuurwerk na een tip. Het is nog niet helemaal duidelijk of er sprake was van illegaal vuurwerk of dat het gevonden vuurwerk toegestaan consumentenvuurwerk is.

Toch wordt ook met toegestaan consumentenvuurwerk de regels overtreden. Volgens de wet mag per locatie 'slechts' 25 kilo vuurwerk worden opgeslagen. De vondst in Hilversum is dus bijna vijf keer zoveel.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, maar er wordt wel verder onderzoek gedaan.