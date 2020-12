19-jarige man bewaart 105 Cobra's en 170 nitraten op z'n slaapkamer

WIJDEMEREN - Een 19-jarige man uit Wijdemeren is aangehouden nadat de politie op zijn slaapkamer een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk aantrof. Maar liefst 105 Cobra's en 170 nitraten werden gevonden. Dat laat de politie weten op sociale media.

Volgens de politie kwam de afgelopen dagen informatie binnen over dat een inwoner uit Wijdemeren in illegaal vuurwerk zou handelen. Na onderzoek zijn ze gisteravond de woning van de man binnen gegaan. Daar vonden ze meer dan honderd Cobra's en nitraten in zijn slaapkamer.

Een gespecialiseerd team heeft het illegale vuurwerk weggehaald, want zo veel vuurwerk in een woning levert gevaar op.

Extra controle

Nitraten en Cobra's zijn illegaal knalvuurwerk en zijn daarmee niet goedgekeurd om veilig af te steken. Cobra's worden ook wel vergeleken met kleine handgranaten. De politie is richting de jaarwisseling extra alert op de handel en het bezit van illegaal vuurwerk en vraagt dan ook om bij een vermoeden melding te maken.