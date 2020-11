Politie rolt netwerk voor illegaal vuurwerk op, deel opgeslagen in flat

ZAANDAM - De politie heeft in aanloop naar de jaarwisseling een Noord-Hollands netwerk voor illegaal vuurwerk opgerold. In totaal werd er zo'n 1.000 kilo in beslag genomen, waarvan zeker een deel op onveilige plekken lag opgeslagen. De politie heeft drie Noord-Hollanders aangehouden.

Het onderzoek naar de groep mannen loopt al sinds oktober, toen de politie hen op het spoor kwam. De groep, in totaal bestaande uit vier mannen, zou zich bezighouden met de import en verkoop van illegaal vuurwerk vanuit Duitsland.

De groep bestaat uit een 24-jarige man uit Zaandam, een 18-jarige uit Amsterdam, een 20-jarige man uit Culemborg en een 20-jarige uit Middenbeemster. De man uit Culemborg mag het onderzoek in vrijheid afwachten, de rest blijft voorlopig in de cel.

Flatgebouw

Het vuurwerk lag op verschillende plekken in de provincie opgeslagen. Het gaat om onder andere cobra's en shells, die opgeslagen lagen in een woning, in een kelderbox en in een tuinhuisje.

De kelderbox zit vast aan flatgebouw de Brandaris in Zaandam. "Als daar iets verkeerd was gegaan, dan had dat zeer grote gevolgen gehad voor de hele flat én de directe omgeving. Hetzelfde geldt voor de woning en het tuinhuisje, waar grote hoeveelheden gevaarlijk vuurwerk in een dichtbevolkt gebied lagen", aldus de rechercheur van Team Milieu bij de politie, verantwoordelijk voor het onderzoek.

Bij het opruimen van het vuurwerk in de kelderbox van flat Brandaris kwam de EOD te pas.