Huizer burgemeester doet oproep na vuurwerkschade jaar geleden: "Hou Huizen heel"

HUIZEN - Hou Huizen heel: die oproep doet burgemeester Niek Meijer van Huizen voor de komende jaarwisseling. Dat klinkt misschien logisch, maar een jaar geleden veroorzaakten vuurwerkvandalen flinke schade in het dorp. Er werden onder meer elf bushokjes vernield met duizenden euro's schade als gevolg.

Burgemeester Niek Meijer was een jaar geleden woest na alle vernielingen. "Een volstrekt onacceptabele en onzinnige daad", noemde hij de vernielingen toen.

De burgemeester zette alles op alles op de daders van de vernielingen te vinden en loofde zelfs een beloning van 2.500 euro uit voor de gouden tip. Daar kwam echter niks uit. Wel werd er aangifte gedaan van de vernielingen.

Huizen wil dit jaar voorkomen dat het weer mis gaat. Hoewel er komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod geldt, doet de burgemeester een oproep aan alle Huizers om het dorp heel te houden. Daarnaast roept hij op vandalisme te melden. "Het slopen en vernielen van andermans eigendommen is niet normaal. Dus let op, maak foto’s en filmpjes als je wat ziet, en meldt het direct bij gemeente en politie", aldus Meijer.

Handhaving verdriedubbeld

Huizen stuurt komende jaarwisseling ook extra handhavers de straat op om te voorkomen dat het weer fout gaat: de handhaving wordt verdriedubbeld. De controles worden gehouden in de hele gemeente. Want hoewel er een landelijk vuurwerkverbod geldt, is de verwachting dat er toch (illegaal) vuurwerk wordt afgestoken.

Voorafgaand aan de jaarwisseling wordt er ook al extra gecontroleerd. Huizen huurt extra handhavers in om alles goed in de gaten te kunnen houden. De intensiteit van de controles wordt naar mate de jaarwisseling nadert steeds verder opgevoerd.

Huizen stelde begin deze maand twee vuurwerkvrije zones in, rond winkelcentrum Oostermeent en winkelcentrum en scholencomplex Holleblok. Nu er een landelijk vuurwerkverbod geldt, vervallen die zones. Wel geeft Huizen aan nog eens extra te controleren voorafgaand en rondom de jaarwisseling bij woonzorgcentrum Voor Anker. Een bewoner heeft daar, mede namens andere bewoners, aangegeven veel vuurwerkoverlast te ervaren.