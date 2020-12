Medische mondkapjes voor het eerst in de supermarkt te koop

Dat meldt De Telegraaf. De mondkapjes van het type IRR zijn 'van eigen bodem', want worden geproduceerd in Nederland. Het bedrijf hierachter is de Hollandse Mondkapjesfabriek (HMK).

Medische mondkapjes waren tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar voor burgers. Vooral in het begin van de coronacrisis was er sprake van schaarste.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat namens de regering verantwoordelijk is voor de inkoop en verspreiding van mondkapjes, heeft naar eigen zeggen inmiddels voldoende voorraad opgebouwd.

Hollandse Mondkapjesfabriek

HMK Medical is één van de vier fabrieken die in allerijl in Nederland werden opgezet, toen bij het uitbreken van de coronacrisis een groot tekort aan mondkapjes bleek.

De Haarlemse stoffeerder van auto- en treinstoelen kocht vier machines uit China, die de 3-laags medische kapjes samenstellen.

Sinds 1 december is het dragen van een mondkapje in Nederland verplicht in winkels, musea, gemeentehuizen, stations, parkeergarages en bij het tankstation. Ook in theaters en concertzalen moet je er een op als je niet op je plek zit. Tijdens rijles en bij de kapper moet ook een mondkapje gedragen worden. De mondkapjesplicht geldt voor kinderen vanaf 13 jaar.

Wie dit niet doet, riskeert een boete van 95 euro.