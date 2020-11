Haarlemse mondkapjesfabriek schroeft productie richting mondkapjesplicht op

HAARLEM - Pas in juni rolde de eerste mondkapjes in de Haarlemse mondkapjesfabriek van de band, vooral bestemd voor medische zorginstellingen. Nu per 1 december de mondkapjesplicht wordt ingevoerd, verdubbelen ze de productie zodat ook de Nederlandse paticulier ze kan kopen.

HMK Medical is één van de vier fabrieken die in allerijl in Nederland werden opgezet, toen bij het uitbreken van de coronacrisis een groot tekort aan mondkapjes bleek. De Haarlemse stoffeerder van auto- en treinstoelen kocht vier machines uit China, die de 3-laags medische kapjes samenstellen.

Tot nu toe rollen er 600 duizend kapjes per week van de band, maar dat wordt de komende weken verdubbeld. "Theoretisch zouden we tot in de buurt van de 2 miljoen kapjes in de week kunnen gaan, maar dan zouden we 24 uur vol continu moeten gaan draaien", vertelt financieel directeur Paul Buskermolen van HMK Medical.

Om de doelstelling van 1,2 miljoen te halen, moet er wel vanaf nu twee shifts per dag worden gedraaid en ook op zaterdag. Maar daarvoor moeten wel mensen opgeleid worden die de techniek van de machines snappen en kunnen ingrijpen bij storingen en onderhoud. Want ook dat staat nog in de kinderschoenen in Nederland.