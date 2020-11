Mondkapjesplicht beangstigt mensen met beperking: "Ze voelen zich aangekeken"

NOORD-HOLLAND - Vanaf morgen is het dragen van een mondkapje voor iedereen ouder dan twaalf jaar verplicht in de publieke binnenruimte. Voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, wordt een uitzondering gemaakt. Toch maakt deze groep zich zorgen over de nieuwe regel: "Mensen voelen zich aangekeken", vertelt Ilja Sofer, directeur van belangenorganisatie voor mensen met een beperking Iederin.

"Ik heb echt alles gedaan en hou mij aan alle maatregelen, maar een mondkapje dragen dat kan ik niet", vertelt de 31-jarige Chaïma uit Purmerend. Ze heeft een hele lage bloeddruk en claustrofobie. "Als ik een mondkapje opzet, krijg ik niet voldoende zuurstof en val ik flauw. Ik heb zelfs hier in huis geoefend." Toen eerder dit jaar een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht werd, heeft ze een auto aangeschaft. De Purmerendse vroeg in winkels in de buurt hoe zij met de situatie omgaan en kwam erachter dat niet iedereen weet hoe ze met de uitzondering moeten omgaan. Briefje van de dokter Mensen die geen mondkapje kunnen dragen moeten vanaf morgen aan kunnen tonen waarom zij niet aan die verplichting kunnen voldoen. Bijvoorbeeld door een briefje van de dokter, medicijngegevens of een afspraak met een arts. Belangenorganisatie Iederin weet dat mensen als Chaïma zich zorgen maken. "We hebben eerder gezien dat mensen het ov mijden, nu gaan zij misschien wel winkels mijden. Ze zijn bang voor willekeur en je weet niet waar je in terecht komt", vertelt directeur Sofer.

Quote "Wij vinden dat er een laagdrempelige oplossing moet komen. We willen niet dat mensen hun medische geschiedenis op straat ligt" Ilja Sofer, Iederin

De organisatie kijkt naar de politiek om met duidelijke regelgeving te komen en vindt de huidige manier van 'bewijs' tonen niet acceptabel. Zij zijn voor een makkelijk pasjessysteem. "Vorige week hadden we de hoop dat er moties werden aangenomen in de Tweede Kamer, maar helaas werden die afgewezen omdat er angst is voor fraude. Wij vinden dat er een meer laagdrempelige oplossing moet komen. We willen niet dat mensen hun medische geschiedenis op straat ligt", aldus Sofer aan NH Nieuws. Het Longfonds herkent de problemen en trekt daarom met belangvereniging Iederin op in de roep om een oplossing. "Mensen voelen zich aangekeken of buitengesloten en zijn bang dat ze straks niet meer naar binnen mogen", laat een woordvoerder desgevraagd weten aan NH Nieuws.

'Dat kan iedereen wel zeggen' Chaïma merkte dat niet iedereen de uitzondering voor mensen met een beperking lijkt te volgen. "Veel ondernemers zeggen de maatregelen van het RIVM te volgen, maar volg dan ook álle maatregelen." Het komt geregeld voor dat ze in discussie raakt over het dragen van een mondkapje. "Meestal begint het netjes en leg ik mijn situatie uit, soms zeggen ze dan dat 'iedereen dat wel kan zeggen.'" De slager denkt volgens Chaïma wel mee aan een mogelijke oplossing: "Daar hoeft ik niet meer naar binnen. Hij komt met het pinapparaat naar buiten." Eerder kon ze niet naar binnen bij de bibliotheek en fysiotherapeut. Hoe winkeliers de mondkapjesplicht gaan handhaven is nog niet helemaal duidelijk. Supermarkt Albert Heijn laat via Twitter weten vanwege de privacy naar mensen hun medische gegevens te vragen.

Chaïma zou graag zien dat er meer aandacht komt vanuit de politiek: "Ik zou willen dat er meer aandacht komt voor mensen met een beperking in de persconferenties. Dat wordt nu helemaal niet besproken."