Arts legt uit: zo draag je veilig een mondkapje

Wat is de juiste manier om een mondkapje te dragen? Die vraag kwam meerdere keren voorbij in het programma de NH Corona Peiling. Arts Fred Slijkerman Megelink geeft daarom helderheid van zaken.

"We gaan uit van de basisregels van afstand houden en algemene hygiëne toepassen. Er is dan wel geen direct bewijs dat mondkapjes helpen en er bestaat ook een kans op zelfbesmetting bij verkeerd gebruik, maar het gebruik van mondkapjes is het overwegen waard in situaties zoals waarin we nu zitten."

"Met een mondkapje op krijg je ook zeker genoeg zuurstof binnen, dat is geen probleem. Het is alleen wel een ander gevoel dat er ineens iets voor je neus zit. Er is laatst onderzoek gedaan dat goed liet zien hoe virusdeeltjes neerdwarrelden in de omgeving van mensen en ik denk dat een mondkapje wel enige bescherming geeft van het aantal virusdeeltjes dat van een mens afgaat. Dan kan het beperken in de verspreiding."

Hoe zet je 'm veilig op?

"Wat daarbij van belang is, is dat je van tevoren je handen wast voordat je het mondkapje op doet. Je doet het kapje dan bij de uiteinden om de oren en trekt het over je neus en mond. Vervolgens kom je ook niet meer met je vingers aan het masker, want daardoor kan je juist het mondkapje besmetten, omdat je het dan met je vingers hebt aangeraakt."

"Bij het afdoen pak je de touwtjes achter je oren om het mondkapje af te doen en vervolgens doe je het masker voorzichtig helemaal af, werp je 'm weg of was je het heet. Na afloop was je je handen weer."

Bekijk hieronder de hele uitzending terug: