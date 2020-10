Zij dragen bewust geen mondkapje: "Mensen oordelen snel"

IJMOND - Ingrid van Gelder, Jenny van Stein en IJmuidenaar Bjorn dragen weloverwogen geen mondkapje. Ieder met hun eigen overtuiging, maar over één ding zijn ze unaniem: de 'buitenwacht' zorgt in toenemende mate voor steeds meer druk. "Veel mensen keuren het af, zonder te vragen waarom je het niet draagt."

"Daarbij gaat het ten koste van mijn vrijheid, want in de praktijk betekent dat dringende advies eigenlijk gewoon een verplichting. Anders kom je namelijk op bepaalde plekken gewoon niet meer binnen en dat vind ik kwalijk. Ja, ik ben een fel tegenstander van het mondkapje."

De Heemskerkse Jenny van Stein is wars van alle paniek rond het coronavirus. Een mondkapje vindt ze onzin, en het beperkt haar vooral in haar vrijheid, zo stelt ze. "Waar gaan we in godsnaam naartoe? Het is in mijn beleving allemaal schijnveiligheid en dat is ook lange tijd door het kabinet gewoon zo uitgelegd."

IJmuidenaar Bjorn (liever geen achternaam in het artikel) draagt om een medische reden geen mondkapje en moest dus even slikken toen vorige week donderdag het dringende advies om mondkapjes te dragen werd afgekondigd. Hij kampt met de zogeheten psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA), op het oog niet te onderscheiden van 'normale' epilepsie. "Het enige verschil is dat ik geen hersenbeschadiging kan krijgen. Maar de impact van een aanval is niettemin groot, dan lig ik zomaar op de grond met als gevolg dat ik in de war raak en wekenlang stress ervaar", aldus de IJmuidenaar.

Ingrid van Gelder uit Heemstede is astmatisch en stelt dat het daardoor vrijwel onmogelijk is voor haar om een mondkapje te dragen. "Dat is echt de hel, want dat leidt tot enorme benauwdheid."

Om in onder meer supermarkten 'gedoe' in de kiem te smoren heeft ze een foefje gevonden. "Ik hang het mondkapje dan maar vaak half aan mijn oor. Dat scheelt al een hoop gezeur. Maar waar het helemaal lastig wordt, is in het ziekenhuis of in de wachtkamer bij de huisarts. Ook als je daar uitlegt dat je astma hebt, is het begrip bij mensen ver te zoeken. Heel apart, want ik heb er een duidelijke reden voor."

Schaapjes

Ingrid heeft ondertussen ook veel twijfels over alle coronamaatregelen en de zorgen rond het virus. Ze maakt zich zorgen over het gemak waarmee de mensen de maatregelen volgen. "Als ik heel eerlijk ben: ik vind de meeste mensen wel schaapjes eigenlijk. Er zijn namelijk ook hele andere geluiden over het virus."