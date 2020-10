Kledingmaker spint garen bij mondkapjes-maatregel, IJmonders nog onwennig

IJMOND - Ook IJmonders zijn na het dringende advies van het kabinet in de ban geraakt van het mondkapje. In alle vroegte stappen al veel mensen met een mondmasker Winkelcentrum Zeewijkpassage in IJmuiden binnen, terwijl kledingmaker Kasim Colak in Uitgeest de mondkapjes weer als warme broodjes over de toonbank ziet vliegen.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Het dringende advies om mondmaskers te dragen geldt in alle winkels en andere publiek-toegankelijke ruimten zoals musea, parkeergarages en bibliotheken. Veel mensen zagen de maatregel niet aankomen en de reacties zijn daarom ook wisselend te noemen. "Als we dit nu allemaal doen, dan zijn we er ook snel weer van af", zegt de een. Een ander toont zich onverschillig. "Als je afstand houdt dan moet dat toch voldoende zijn? Wat een onzin, zeker als het RIVM zegt dat het eigenlijk niet veel uitmaakt." Tekst gaat verder onder de video

Kledingmaker spint garen bij mondkapjes-maatregel - NH Nieuws

De maatregel legt Stomerij Uitgeest ondertussen geen windeieren. Sterker: door de mondkapjesregel gaan de mondmaskers weer als warme broodjes over de toonbank, vertelt eigenaar Kasim Colak, die continu pendelt tussen naaimachine en de kassa. "Toen ik het Rutte hoorde zeggen dacht ik van ja: dit is 'm, we gaan weer mondkapjes maken." Geen misbruik Niettemin rekent hij niet meer dan 5 euro voor een mondkapje. Terwijl hij toch zomaar een half uur bezig is om er een te maken. "We maken er geen misbruik van", zo verzekert hij. "Tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook ondernemer en hoop ik de tegenvallende periode tijdens de coronacrisis wel goed te kunnen maken. En dat gaat nu dus heel goed, we zijn volop bezig met de mondkapjes. Van persoonlijke particuliere mondmaskers tot bedrijven die er hun eigen logo op willen hebben."