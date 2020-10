Veel begrip voor mondkapjesplicht Rode Kruis Ziekenhuis, maar niet bij iedereen

BEVERWIJK - Bezoekers van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk houden zich door de bank genomen keurig aan de mondkapjesplicht. Niettemin zijn er ook uitzonderingen, mensen die denken dat het voor hen niet geldt, zo vertelt woordvoerder Sandra de Jong. "Dat is heel spijtig. We blijven die mensen op het hart drukken dat er toch een verplichting is."

Niettemin gaat de mondkapjesplicht om slechts een van de uitdagingen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. "We roepen de mensen ook op om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen." Tenzij er een goede aanleiding is, zo benadrukt De Jong. "Maar anders: kom alleen, zo proberen we het aantal bewegingen in het ziekenhuis te beperken om de 1,5 meter afstand te kunnen houden."

Ook binnen de muren van het Beverwijkse ziekenhuis geldt sinds vrijdag de plicht om mondkapjes te dragen. Dit geldt voor alle bezoekers vanaf 13 jaar en is een maatregel die samen met andere ziekenhuizen uit de regio is genomen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de dringende oproep van het kabinet.

Vrijdag werden ook 2.000 persoonlijke face shields uitgereikt aan het RKZ-personeel. Dat zal worden gebruikt als er door de medewerkers geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot de patiënt of een collega. Op de intensive care werd er ook nog een extra sluis aangebracht. "Dat was een van de leerpunten die we meenamen uit de eerste golf. Die verbouwing is nu succesvol afgerond en zijn we klaar om meerdere patiënten te kunnen opvangen, als dat nodig is."

Afgelopen week lag volgens de woordvoerder - mede door de verbouwing - één coronapatiënt op de ic. "Maar dat kan dagelijks wisselen. Ziekenhuizen uit de regio werken momenteel samen volgens het ’fair share’-principe. Zo helpen we elkaar om ook de reguliere zorg beheersbaar te houden.”

Tweede golf

De toename van het aantal besmettingen is voor veel mensen een bron van zorg. Dat blijkt ook op de werkvloer van het Rode Kruis niet anders te zijn, zo weet De Jong. "De eerste golf heeft een enorme impact gehad op al onze collega's. We proberen er dan ook alles te doen om een nieuwe golf te voorkomen. Daar is iedereen bij gebaat, de samenleving, en dus ook de collega's."