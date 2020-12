Zo ziet het raadhuis in Obdam er precies een jaar na de brand uit

OBDAM - Precies één jaar geleden sloegen de vlammen uit het voormalig raadhuis in Obdam. Van veraf is te zien dat het pand nog altijd gerestaureerd wordt: de eyecatcher van het dorp is verpakt achter steigers. Inmiddels zit het dak er weer op, maar de klus is nog niet geklaard. De renovatie duurt nog tot aankomende zomer.

"Toen we binnenkwamen was het zeiknat van al het bluswater. Dat heeft ervoor gezorgd dat we het helemaal moesten kaal halen, al het stucwerk brokkelde ervan af", zo vertelt Kees Vrijsen. Met zijn bedrijf Wever Bouw is hij verantwoordelijk voor de renovatie. Voor hen is het pand niet onbekend. "We hadden er voor de brand een keuken in gebouwd en later zouden we de badkamer gaan maken en het verder verduurzamen." Die klus stond in januari 2020 op de planning, maar toen was daar de brand op 1 december 2019. Lees verder onder de video.

Eén jaar geleden stond het raadhuis van Obdam in brand. - NH Nieuws

Eigenaar Jan Hoff kocht het pand halverwege 2019. Voor hem is de brand een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest. Na de brand is hij ziek geworden en nog altijd niet hersteld, al vertelt hij wel dat het langzaamaan beter met hem gaat. Kunstcollectie afgebrand Hoff wilde een kunstgalerie met voornamelijk zeefdrukken in het voormalig raadhuis beginnen. "Ik koop kunst en verhuurde dat. De collectie is grotendeels afgebrand of zo beschadigd dat het niet te herstellen is", vertelt Hoff. "Ik heb er zo'n 35 jaar aan gewerkt, dat treft je dan wel." Vanwege zijn ziekte kan Hoff de vorderingen van de verbouwing niet met eigen ogen bekijken. "Ze sturen me regelmatig foto's, daar ben ik ontzettend blij mee. De details zoals de goot en de torenklokken, dat is fantastisch." Lees verder onder de foto.

Boven de klok zijn de roetresten nog zichtbaar. - NH Nieuws

De torenklok zit weer op het dak - deels authentiek en deels een nieuwe versie. Het dak zit er überhaupt weer op. Het was de eerste klus die gedaan moest worden. "We mochten het dak eerst maken van de verzekering, zodat de steiger zo snel mogelijk weg kan en er geen water meer naar binnen komt", aldus aannemer Vrijsen. Bijna uit de steigers Naar verwachting verdwijnen de steigers in februari. En die ontwikkeling wordt nauw in de gaten gehouden door voorbijgangers, die tegenover het raadhuis naar het winkelcentrum gaan. Zo worden vandaag nog altijd herinneringen opgehaald. Piet van Beek loopt langs het raadhuis. Hij woont dichtbij en kan vanuit zijn zolderraam de verbouwingen aan het dak zien. "Gelukkig dat het weer wordt opgeknapt, zodat het weer het gezicht van Obdam gaat bepalen." Lees verder onder de foto.

Stijn woont naast het raadhuis en weet nog goed hoe het die dag ging: 'De politie kwam binnen en zei: jullie moeten weg'. - NH Nieuws

"Ik heb er nog gewerkt toen het nog de Rijkspolitie was. Bureau Obdam was hier gevestigd", vertelt hij. En Stijn, de directe buurjongen van het raadhuis, herinnert zich nog goed hoe het er één jaar geleden aan toe ging. "Ik was met opa en oma een spelletje aan het doen en opeens kwam de politie binnen met de buurman, die zei 'jullie moeten weg'." Ook Stijn heeft in de gaten dat er inmiddels weer geklust wordt. "Ze zijn hard aan het werk", vertelt hij aan NH Nieuws. "We horen vaak getimmer." Voorlopig zal hij dat als buurjongen nog horen. Naar verwachting is de renovatie in juli 2021 afgerond. Jan Hoff is van plan zijn kunstgalerie voort te zetten in het pand met de zeefdrukken die de brand hebben overleefd.

De raadszaal. - NH Nieuws