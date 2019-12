Herstel raadhuis Obdam wordt 'heel traject', burgemeester bespreekt vervolgstappen

Franx informeerde de raad dat er de afgelopen weken intensief overleg is geweest tussen alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, de verzekeraar van het pand, de veiligheidsregio en met de rijksdienst van monumentenzorg. "In goed overleg ligt er nu een plan van aanpak", vertelt hij.

Hij vertelt verder dat het pand via hoogwerkers wordt ingepakt, van binnen en van buiten. Daarna wordt er met de rijksdienst gekeken waar ze nu staan en hoe ze de restauratie precies aan gaan pakken. "Het wordt nog een heel traject", vertelt hij toelichtend.

Ontbreken van informatie

Wethouder Caroline van de Pol sprong nog wel even in de bres voor de inwoners van Obdam en de informatieplicht van de gemeente. "Inwoners stellen ons de vraag wat de gemeente gaat doen en ondernemen om de mensen te informeren wat er gaat gebeuren, en of dit niet op de website kan worden gezet? Op dit moment staat er enkel vermeld dat de Dorpsstraat is afgesloten, maar dat is het", vraagt ze.

De burgemeester antwoordt dat er nu veel speelt en dat hij liever een goed bericht geeft dan een half bericht. "Ik wil eerst het hele plaatje rond hebben voordat ik meer kan vertellen over het verloop van het pand en de afsluiting van de weg en hoe lang die nog duurt."