De dag na de brand in Obdam: "Schokkend, dit is het beeld van het dorp"

OBDAM - De dag na de brand in het voormalig gemeentehuis zijn veel Obdammers al vroeg op de been om te bekijken wat de vlammenzee heeft aangericht. Hekken omsingelen het gebouw op de Dorpsstraat, in verband met instortingsgevaar. Vanaf een afstandje worden zowel herinneringen van gisteravond als deze van het verleden opgehaald.

Eén van de omstanders vertelt dat hij gistermiddag voor de brandweer werd opgepiept om het vuur in eigen dorp te blussen. In de kazerne werd duidelijk dat de melding om het oude gemeentehuis ging. "Dan zit er een beetje lichte paniek in, maar we trainen wekelijks", aldus deze Obdammer. "Je doet wat je moet doen, een brand horen we te blussen."

De brand is ontstaan in het bovenste gedeelte van het pand. In eerste instantie gingen de brandweermannen het gebouw in, maar al snel moesten ze weer naar buiten. "Mijn collega trok de deur open, maar het stond volop in de gloria. We hebben wat geprobeerd, maar er kwam zo veel rook zo snel naar beneden, dus dat was geen doen."

Instortingsgevaar

De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer de brand met name van buitenaf heeft bestreden, in verband met eigen veiligheid en instortingsgevaar. De brandweer is gisterenavond tot half elf 's avonds doorgegaan met blussen. Vanaf middernacht is het gebouw continu bewaakt geweest door een beveiligingsbedrijf.

Vanmorgen werd voor veel Obdammers pas duidelijk hoe de vuurzee het gebouw heeft aangetast. "Het is schokkend, het is het beeld van het dorp", vertelt de één. Iemand anders laat weten: "Ik vind het verschrikkelijk, het is zo'n mooi pand voor het centrum van Obdam. Ik denk dat het een ontzettend gemis is."