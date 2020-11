Telstar-trainer Jonker blij met de vechtlust van zijn ploeg

Volgens de oefenmeester had zijn ploeg recht op een punt. "Maar gelukkig zijn met drie punten", reageert hij na afloop van de wedstrijd. "We krijgen een vroeg doelpunt tegen en zien Frank Korpershoek uitvallen in de rust. Het was niet makkelijk, maar we hebben dit keer wel strijd geleverd en daar ben ik heel blij mee."

Rode kaarten

De tweede helft stond vooral in het teken van de twee rode kaarten die scheidsrechter Nick Smit uitdeelde aan Christopher Mamengi (Jong FC Utrecht) en Sebastian Soto (Telstar). "Over die van Jong FC Utrecht wil ik niet te veel over zeggen, maar de scheidsrechter (Nick Smit, red.) kon hem geven", laat Jonker weten. "Die van Soto had ik ook gegeven als ik scheidsrechter was. Dat hoort niet op het veld thuis. Soto wilde niet de speler blesseren en juist de bal veroveren. Maar hij is veel te laat en dan krijg je daar terecht een rode kaart voor."

Bekijk de reactie van Jonker in de video in onderstaande tweet. Tekst gaat verder onder de tweet.