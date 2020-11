Tom Overtoom wil bij Telstar laten zien nog te kunnen voetballen

Overtoom vertelt voor de camera van NH Sport dat hij een vervelend jaar bij NEC Nijmegen achter de rug heeft. "En dat wil ik natuurlijk wegpoetsen en laten zien dat ik nog kan voetballen", zegt hij. "Ik heb mijn contract laten ontbinden in Nijmegen en ik had eigenlijk de hoop op een club uit het buitenland. De clubs die zich meldden spraken mij niet aan, dus vandaar dat ik een andere keuze heb gemaakt. Ik ben te veel voetballiefhebber om twee jaar niet te spelen en ga dan dus op zoek naar wat anders. Op zoek naar een club waar ik kan spelen."

Telstar-trainer Andries Jonker is opgetogen over het feit dat hij de ervaren middenvelder, die kort geleden vader werd van een zoon, aan zijn selectie heeft kunnen toevoegen. "Tom is een goede voetballer", begint de oefenmeester. "Hij speelt de bal naar de goede kleur, heeft overzicht, is rustig en heeft meer ervaring dan vrijwel al mijn spelers. Samen met Frank Korpershoek en Glynor Plet is hij direct de meest ervaren speler. Op de training trekt hij het niveau in ieder geval omhoog."

Bekijk bovenstaande video voor de hele reportage met Overtoom. Telstar komt vanavond om 18.45 uur in actie tegen Jong FC Utrecht.