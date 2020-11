Opleving van Plet na rust brengt Telstar voorbij hekkensluiter FC Dordrecht

VELSEN-ZUID - Telstar heeft voor het eerst in vier wedstrijden weer eens een overwinning geboekt. De Velsenaren rekenden in een matige wedstrijd - dankzij een opleving van Glynor Plet een kwartier na rust - af met FC Dordrecht (2-0).

De laatste weken waren niet al te positief voor de ploeg van Andries Jonker. Tegen NAC Breda (1-0) en Go Ahead Eagles (1-2) ging Telstar onderuit en ook in de beker tegen Heracles Almelo (3-0) kon niet gewonnen worden. De laatste overwinning dateerde daardoor van 23 oktober toen Helmond Sport (2-0) verslagen werd.

Soto

De wedstrijd tegen hekkensluiter FC Dordrecht leek dus de aangewezen mogelijkheid om weer eens de volle buit te pakken. De bezoekers leken in het eerste bedrijf vooral gekomen te zijn om niet te verliezen, waardoor er vrij weinig gebeurde. Pas na een kwartier kreeg Telstar de eerste kans, maar heel veel meer dan een mislukte kopbal van Sebastian Soto was het ook niet.

De Amerikaanse spits, die afgelopen week zijn debuut kende bij het nationale team bekroonde met twee treffers, liet daarna niet veel meer van zich horen. Daardoor was het team vooral afhankelijk van de doelgerichte Glynor Plet.

Kansen Dordrecht

Dordrecht was twee keer dichtbij een treffer, maar een kopbal ging net naast en de tweede keer zat doelman Jasper Schendelaar er goed tussen. Als Dordrecht iets wilde, had het daar moeten toeslaan, want daarna zijn de Schapenkoppen niet meer in de buurt van de goal van Schendelaar gekomen.