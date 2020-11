Telstar steelt drie punten in 'rood' duel met Jong FC Utrecht

Telstar had zich het begin van de wedstrijd ongetwijfeld anders voorgesteld dan hoe het werkelijk ging, want binnen vijf minuten was het al raak voor de thuisclub. Nadat Jong FC Utrecht vanaf de aftrap het initiatief naar zich toetrok, was het Jeredy Hilterman die zich na een knappe Utrechtse aanval tot een succesvol eindstation kroonde.

Na de gelijkmaker van Soto kwamen de Velsenaren beter in hun spel en in het restant van de eerste helft kregen beide ploegen mogelijkheden om met een voorsprong de rust in te gaan. Voor Jong FC Utrecht waren Moussa Sylla (redding Jasper Schendelaar) en Justin Lonwijk (lat) gevaarlijk, terwijl Gyliano van Velzen aan de andere kant Nijhuis aan het werk zette met een boogbal van afstand.

Voordat de tweede helft goed en wel was begonnen mochten de Utrechters met tien man verder. Invaller Yaël Liesdek - net binnen de lijnen - werd gevloerd door Christopher Mamengi, die vervolgens mocht gaan douchen van scheidsrechter Nick Smit. Lang kon de ploeg van Jonker echter niet profiteren van de man-meer-situatie, omdat na een uur spelen ook Soto na een overtreding mocht inrukken.

Invaller Plet

Waar de amusementswaarde in het eerste uur van de wedsrijd nog hoog was, was het laatste halfuur een stuk minder boeiend. Toch was het Telstar dat na negentig minuten met de eer van de overwinning kon strijken. Nadat Odysseus Velanas en Othman Boussaid geen raad wisten met de mogelijkheden aan het adres van Schendelaar, was het Plet die de Velsenaren kort voor het einde van de wedstrijd liet juichen. De spits, die op de bank begon maar een kwartier voor het einde van de wedstrijd in mocht vallen, kopte de bal bij de tweede baal langs Nijhuis op aangeven van Liesdek: 1-2.

Opstelling Jong FC Utrecht: Nijhuis; Pabai, Akmum, Mamengi, v/d Kust (Deyonge/67); Lonwijk, Velanas, Boussaid; Acheffay (Kasius/51), Hilterman (Pieters/67), Sylla

Opstelling Telstar: Schendelaar; Bronkhorst, Benamar, El Yaakoubi, Korpershoek (Liesdek/46), Pattynama; Najah, Van Doorm (Fernandes/78), Adshead (Dijkstra/71); Van Velzen (Plet/78), Soto