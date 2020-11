DEEN vraagt versoepeling alcoholverkoopverbod rondom de feestdagen

De supermarktketen verwacht zoals elk jaar behoorlijke drukte in de winkels, wanneer iedereen de inkopen voor de feestdagen in huis haalt. DEEN wil naar eigen zeggen 'Black Friday-achtige taferelen' vermijden en wil de winkels maximaal open hebben.

Momenteel mogen supermarkten na acht uur 's avonds geen alcohol meer verkopen en om discussie met klanten te voorkomen, besloot de keten eerder al om alle vestigingen na acht uur te sluiten. Daarmee schieten zij zichzelf nu in de voet, want het bedrijf wil rond de feestdagen de winkels toch tot tien uur 'savonds open hebben om de drukte te spreiden.

Alles in één keer in huis

“Ons doel is dat onze klanten in één keer al hun kerstboodschappen kunnen doen. Dit kan alleen als we ook tot 22.00 uur alcohol mogen verkopen, want dan hoeven onze klanten niet extra naar de winkel te komen als ze alcohol willen kopen", licht algemeen directeur Leendert van Eck hun wens toe. De keten hoopt daarom op een tijdelijke verruiming van de huidige maatregelen rondom alcoholverkoop.

Ook opening op de feestdagen zelf moet drukte tijdens kerstinkopen voorkomen, maar daar heeft de keten wel medewerking van alle gemeenten in nodig. “Gelukkig werken de meeste gemeenten mee aan het openen van de winkels op 1ste en/of 2e kerstdag, maar helaas geven enkele gemeenten geen toestemming. Het zou een goede spreiding bevorderen als die gemeenten dit jaar, vanwege de bijzondere omstandigheden, wel toestemming zouden verlenen voor het openen van de supermarkten op deze dagen”, aldus Van Eck.