Alle vestigingen DEEN supermarkten sluiten vanaf morgen om acht uur 's avonds

WEST-FRIESLAND - Alle vestigingen van supermarktketen DEEN sluiten vanaf donderdag om acht uur 's avonds. Premier Rutte kondigde gisteren tijdens de persconferentie aan dat verkoop van alcohol na acht uur 'savonds aan banden wordt gelegd. Met eerdere sluiting hoopt DEEN discussies over drankverkoop te voorkomen.

De reguliere sluitingstijden variëren normaal gesproken tussen negen en tien uur 's avonds. Gisteren kondigde premier Rutte in de persconferentie aan dat drankverkoop na acht uur 's avonds vanaf vanavond verboden is. Volgens DEEN is deze regel met de oorspronkelijke sluitingstijden niet te handhaven.

Met de aanpassing van de sluitingstijd hoopt de supermarktketen de veiligheid van de medewerkers te waarborgen: zo hoeft er geen discussie plaats te vinden tussen klanten en medewerkers over of zij wel of geen drank mogen verkopen.