Supermarkten en avondwinkels zetten zich schrap voor inperkingen van drankverkoop

NOORD-HOLLAND - Supermarkten en avondwinkels door de hele provincie zetten zich schrap voor de inperkingen van drankverkoop. Gisteravond werd bekend dat winkels na 20.00 uur geen alcohol meer mogen verkopen, en dat het voor mensen zelfs verboden is om er na die tijd mee over straat te lopen.

Het is een beetje een gek idee, een avondwinkel die na 20.00 uur geen alcohol meer mag verkopen. Dat erkent ook Wouter Vendel, eigenaar van avondwinkel Papillon in Beverwijk. "Het hakt er wel in. Het gaat om de avondverkoop, en wij zijn een avondwinkel."

Als de maatregelen inderdaad over vier weken weer opgeheven worden, kan hij het hoofd nog wel boven water houden, maar als het langer gaat duren, ziet hij het somber in. "De kosten lopen natuurlijk gewoon door. Misschien komen mensen voor achten wel extra veel alcohol kopen, dat zou nog schelen."

Maatregelen

Om te zorgen dat mensen na 20.00 uur ook echt geen alcohol meer kunnen kopen nemen supermarkten al verschillende maatregelen. Zo liet supermarktketen DEEN al weten al zijn filialen om 20.00 uur te sluiten.

Volgens Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de overkoepelende organisatie boven supermarkten en groothandels, sluiten sommige supermarkten eerder om hun personeel zo te behoeden voor discussies.

Andere supermarkten kiezen voor het openhouden van de winkels, maar nemen wel de nodige maatregelen. Zo laat de Albert Heijn weten dat in hun winkels al vanaf 19.30 uur omgeroepen zal worden dat er een drooglegging aankomt, en worden de schappen waar alcohol ligt indien mogelijk afgedekt of afgesloten.

Discussies

De discussies waar het CBL over spreekt, is ook waar Wouter bang voor is. Hij wil een extra kracht inzetten om in de nachtelijke uurtjes de sfeer te kunnen bewaken. "Iemand die mensen te woord kan staan en uitleg kan geven, om te voorkomen dat het uit de hand loopt."