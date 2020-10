Ondernemers keihard getroffen door nieuwe maatregelen: "Dit is een mokerslag"

NOORD-HOLLAND - De vanavond aangekondigde maatregelen slaan als een bom in voor veel Noord-Hollanders. Hoewel gisteravond al uitlekte dat de horeca waarschijnlijk weer dicht zou moeten, is de verslagenheid bij veel ondernemers groot nu blijkt dat de maatregel in ieder geval vier weken zal gelden.

Naast het sluiten van de horeca komt er onder andere een verbod op sporten in teamverband voor amateurs en wordt het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes binnenkort omgezet in een verplichting. Horeca Horeca-ondernemers voelen zich gedupeerd door de harde maatregel. NH Nieuws was eerder vandaag al in Alkmaar, waar onthutste café-eigenaren onder andere een doodskist voor de deur hadden gezet en een rouwadvertentie voor de horeca op de ramen plakten. In café de Slof in Enkhuizen werd de persconferentie live bekeken op een groot scherm. Dat de horeca moest sluiten kwam niet als een verrassing, maar dat de maatregel voor vier weken gaat gelden wel. "Het is afwachten wat het kabinet morgen aan steunpakketten gaat aanbieden, en anders wordt het een baan zoeken", aldus de eigenaar van het café. Tekst gaat verder onder de video

Bij Grandcafé Staal werd de persconferentie met het voltallige personeel bekeken. Ze hadden verwacht dicht te moeten, maar de mededeling dat het voor vier weken is komt binnen als een mokerslag. "We slaan ons er wel doorheen, maar het moet niet langer dan een maand gaan duren." Bijeenkomsten teruggeschaald Eerder werd al een limiet van 30 bezoekers gesteld voor onder andere theaters en poppodia. Veiligheidsregio's konden toen echter uitzonderingen maken voor zalen waar duidelijk meer mensen in pasten op anderhalve meter afstand. Vandaag maakte Rutte bekend dat die uitzonderingen weer worden geschrapt. Theater Cool in Heerhugowaard maakte vanavond al bekend dat ze alle shows tot 28 oktober annuleren, andere theaters moeten nog bekijken hoe ze dit gaan oplossen. Manon Koers, directeur van de Stadsschouwburg Velsen, laat weten dat het nog maar afwachten is wat dit betekent voor het theater. "Wij hadden een ontheffing en mochten 80-100 bezoekers toelaten. Dat is nu maximaal 30. Wij besluiten morgen welke maatregelen we moeten en gaan nemen. We hebben immers voorstellingen staan waarvoor al meer dan 30 kaarten verkocht zijn." Alcohol na 20.00 uur Naast de horeca wordt ook de verkoop van alcohol na 20.00 uur aan banden gelegd. Een strop voor avondwinkels, die voor een groot deel afhankelijk zijn van alcoholverkoop in juist de kleine uurtjes. Omar Aziz van avondwinkel Van Wou in Amsterdam vraagt zich daarnaast af hoe ze het verbod moeten gaan handhaven en is bang dat er veel gestolen gaat worden. Tekst gaat verder onder de video

Voor Max Wildoer van De Nachtsuper geldt hetzelfde. Hij scheurt normaal gesproken door heel West-Friesland om regiogenoten te voorzien van boodschappen in de nachtelijke uren. Hoewel Max allerlei zaken bezorgt, komt het 'voor het algemeen wel neer op alcohol'. Jongeren in Alkmaar Niet iedereen zat vandaag aan de buis of app gekluisterd om de nieuwe coronamaatregelen te bekijken. Op station Alkmaar waren veel jongeren gewoon met hun dagelijkse dingen bezig, zoals chillen met vrienden.

