Hoog bezoek: Sinterklaas en Pieten maken rijtoer door Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - Sinterklaas is in het land en hij werkt zoveel mogelijk thuis, maar vandaag besloot hij toch een bezoekje te brengen aan Zuidoostbeemster. Samen met burgemeester Karen Heerschop en een aantal Pieten reed de Goedheiligman op een kar rond. Bewoners konden vanuit de tuin naar de kindervriend zwaaien.

Burgemeester Heerschop vertelt dat het heel uitzonderlijk is dat dit door kon gaan, maar ze had er alle vertrouwen in dat het goed zou verlopen. "Dankzij vele uren van zorgvuldige voorbereiding door de vele vrijwilligers was het voor de Sint toch mogelijk om een rijtoer door Zuidoost Beemster te maken. Dat was een grote verrassing voor de kinderen die zich voorbeeldig aan de coronamaatregelen hielden: iedereen bleef op zijn eigen erf."

Heerschop zegt tegen NH Nieuws dat ze genoten heeft: "We troffen alleen maar lachende gezichten aan. Ikzelf heb een hele leuke middag gehad met veel positieve energie. Overal lachende gezichten bij jong en oud. En veel waardering. Iedereen hield zich aan de instructies die vooraf gegeven waren."

Geweldige happening

Ze legt uit waarom deze vorm van een welkom voor Sinterklaas mogelijk was. "Dankzij een uitgekiend draaiboek en een op professionele wijze vormgegeven Sinterklaas-video waarin de kinderen op een grappige manier instructies kregen, kon de Sint het dorp veilig doorkruisen."

In de film werd aan de kinderen duidelijk gemaakt dat de Sint alleen kon komen als iedereen op zijn eigen erf zou blijven. En daar werd door iedereen gehoor aan gegeven. "Ze stonden vaak met de tenen aan de rand van hun erf", aldus de burgemeester.

"Het werd een geweldige happening. Alom klonk tevredenheid over het bezoek. Een groot compliment voor de hele organisatie!"