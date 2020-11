Geen Sinterklaasmuseum dit jaar: 'Echt niet fijn, maar we zijn gewoon te klein'

WESTZAAN - De oldtimer van de familie Fraij zal de garage de rest van dit niet verlaten. Normaal moet de auto in november wijken omdat de garage dan wordt omgetoverd tot een heus Sinterklaasmuseum, maar omdat er vanwege corona geen intocht is, blijft ook het museum dicht.

Met een gedicht op haar website laat de familie weten dat het erg jammer te vinden:



Wij, Markjan en Dewi Fraij, vinden dat echt niet fijn,

maar voor alle regels en maatregelen zijn we gewoon te klein.



Volgend jaar zullen wij alles uit een dubbele laag stof moeten halen,

het is voor nu niet anders maar het is wel enorm balen.



Ook voor de kinderen is er geen cadeautjesboom,

het lijkt wel een slechte droom.



Onze voortuin zal uiteraard wel volledig in Sinterklaasstijl versierd zijn,

zodat sinterklaas kan genieten van de tuin, dat is natuurlijk erg fijn.



Hoop voor 2021

Het museum werd in 2018 geopend door burgemeester Jan Hamming. Dat jaar maakte NH Nieuws een reportage waarin oprichter Markjan Fraij aan het woord kwam. "We zijn twee/drie weken aan het bouwen en dan twee weekenden open." Dit jaar dus even geen gesjouw met spullen, maar ze staan te trappelen om volgend jaar weer de Zaankanters weer van de traditie te voorzien.



"Wij gaan er vanuit dat we in 2021 gewoon weer gaan: open,

en we zien u dan graag weer binnen komen lopen.



Wij hopen dat u ondanks alles van de Sinterklaastijd geniet,

doet u hem de groeten als u hem ziet?"