Bustour Sinterklaas door Purmerend gaat toch niet door: "Te ingewikkeld"

PURMEREND - Waar veel Sinterklaasintochten werden afgelast, leek er in Purmerend een mooi alternatief te zijn gevonden. De goedheiligman zou op zondag 15 november een bustour maken door de stad. De nieuwe coronamaatregelen gooien echter roet in het eten, zei burgemeester Don Bijl vandaag in het maandelijkse interview met mediapartner RTV Purmerend.

NH Nieuws

"Ik heb vandaag het besluit moeten nemen in goed overleg met de voorzitter van Stichting Purmerend Marktstad", zei Bijl. "Het is niet goed uit te leggen dat Purmerend de enige gemeente zou zijn waarin dit wel zou plaatsvinden. Ik heb gemerkt dat er zoveel belangstelling van buiten was om naar Purmerend te komen, dat het lastiger in de hand te houden zou zijn." Mensen met kort lontje Naast de eventuele aantrekkingskracht is de burgemeester bang voor mensen 'met een kort lontje', die zich niets van de coronamaatregelen aantrekken. "Afgelopen week was er nog iemand in de bibliotheek die het nodig vond om boeken te gooien naar vrijwilligers. Ik hoor ook dingen uit de detailhandel. Het zijn uitzonderingen, maar het is toch een vervelend beeld."

Quote "Als de omstandigheden iets gunstiger waren geweest, had het wat mij betreft door kunnen gaan" burgemeester purmerend don bijl

De burgemeester geeft aan het afgelasten van de bustour een heel moeilijk besluit te vinden. "Ik was juist zo blij met die creativiteit. Het is altijd in goed overleg gegaan. Als de omstandigheden iets gunstiger waren geweest, had het wat mij betreft door kunnen gaan. Nu is het echt even te ingewikkeld."

💬 Wil je niets missen uit Zaanstreek-Waterland? Blijf op de hoogte via nhnieuws.nl/zaanstreek-waterland

Mail ons jouw tips, verhalen, foto’s en filmpjes naar [email protected] Taalfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]