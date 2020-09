Organisator wil Purmerendse Sinterklaasintocht laten doorgaan

PURMEREND - De Stichting Marktstad Purmerend hoopt volgende week dinsdag of woensdag helderheid te krijgen over de Sinterklaasintocht in de stad. “Zolang er geen nee is, heb ik hoop”, laat voorzitter Kees Oudewortel weten aan NH Nieuws. Hij kwam gisteren terug van vakantie en gaat overleggen met de gemeente.

De intocht van Sinterklaas in Purmerend is traditioneel op zondag na de landelijke intocht. Oudewortel: “Ik zie normaal gesproken niet zoveel beren op de weg, dus ik blijf positief. Volgens mij kan het, maar het is lastig om er nu iets over te zeggen. Volgende week zouden er weer andere coronamaatregelen kunnen gelden.”

Ook in Zaandam-Zuid hoopt men nog op een intocht. Net als in Purmerend hoopt de organisatie volgende week meer te kunnen zeggen.

Veel afgelastingen

Vorige week werd bekend dat de landelijke intocht van de goedheiligman dit jaar op een geheime plek zal plaatsvinden, om te voorkomen dat er te veel belangstellenden op afkomen. In Noord-Holland regende het de afgelopen weken de afgelastingen door organisatoren die het niet aandurfden een intocht te houden. In Hoorn, Den Helder, Medemblik, Enkhuizen, Haarlem en overal in het Gooi gaan de intochten sowieso niet door.