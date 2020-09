Veel onduidelijkheid en regionale verschillen rondom Sinterklaasintochten Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Er heerst bij gemeenten en Sinterklaascomités nog veel onduidelijkheid over of en hoe de goedheiligman onze provincie dit jaar aandoet. Toch wordt vanuit diverse hoeken alvast gekeken naar alternatieven, om het kinderfeest alsnog te kunnen vieren.

Dat geldt ook voor de afgelaste Sinterklaasintocht in Hoorn. Daar wordt volgens Rien van Drongelen van Ondernemers Stad Hoorn (OSH) nagedacht over de mogelijkheden voor een speciale Sinterklaas-act: "We zijn aan het kijken of wij in het weekend van de intocht Sinterklaasvoorstellingen voor kinderen kunnen gaan geven in Schouwburg Het Park."

Toch wordt door gemeenten en Sinterklaascomités gebroed op mogelijke alternatieven. Zoals bijvoorbeeld in Wormer en in Weesp. De voorzitter van het Weesper intochtcomité liet eerder aan NH Nieuws weten: "Je zou de Sinterklaasintocht bijvoorbeeld kunnen streamen, zodat kinderen thuis mee kunnen kijken."

Door het coronavirus is op diverse plaatsen al het besluit gevallen de traditionele intochten dit jaar niet door te laten gaan. De regels zijn niet te handhaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Hoorn, Den Helder , Haarlem en alle intochten in 't Gooi.

Dit jaar is alles anders en dreigt het coronavirus roet in het eten te gooien. Op veel plekken heerst daarom de vraag: gaat de traditionele Sinterklaasintocht door, blazen we het af, of komt er een alternatief?

Normaal gesproken meert de Sint in november met zijn pieten op diverse plekken in Noord-Holland aan, waar veel enthousiaste kinderen juichend aan de kant staan om de goedheiligman welkom te heten.

Dat de intochten mogelijk niet door kunnen gaan zorgt bij veel organisatoren voor grote teleurstelling. Zoals bij Marcel Karhof van het Sint Nicolaas Genootschap. In het dagelijks leven is hij taxichauffeur, maar in november is hij regelmatig incognito in Den Helder te vinden. "Ik vind het echt verschrikkelijk, en het heeft mij heel veel slapeloze nachten bezorgd. Hoeveel pijn het mij doet, is niet in woorden uit te drukken", zegt hij verslagen.

"Maar we konden niet anders. Het risico was gewoon te groot, en we kwamen te veel obstakels tegen. Want hoe moet je nu coronapoof snoep uitdelen? De pieten kunnen niet strooien", zegt Karhof. Ook in Den Helder kijken ze nu naar een nieuwe vorm.