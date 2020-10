Geen Sinterklaas in Zaanstad: "Waar moet ik met 1.000 kilo pepernoten naartoe?"

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad trek de vergunning in van de intocht in Zaandam-Zuid in. Deze was al verleend, maar is nu door de corona-pandemie weer ingetrokken. Ook Westzaan mag geen intocht houden. Het waren de laatste twee intochten in Zaanstad die nog om goedkeuring hadden gevraagd.

Organisator van de intocht in Zaandam-Zuid Rene de Reus heeft inmiddels een brief gekregen waarin staat dat de vergunning is ingetrokken. "Ik ben avonden bezig geweest om de brieven te schrijven en de route te organiseren", laat hij boos weten aan NH Nieuws. Twee weken geleden was hij de plannen nog aan het strak trekken met de gemeente. “We worden nog wel bedankt door de gemeente voor onze organisatie maar daar heb ik niets aan."

Joke Smit organiseerde de intocht in Westzaan, maar ook daar mag nu geen intocht plaatsvinden. "Buitengewoon jammer", zegt ze. Ze vindt het raar dat er in Purmerend wel een alternatieve intocht is en vraagt zich af of dat geen aanzuigende werking krijgt vanuit de regio.

1.000 kilo pepernoten

Volgens De Reus waren alle plannen klaar: vanochtend liep hij nog met de collectebus rond om geld op te halen voor de organisatie. De pepernoten waren zelfs al binnen, maar daar blijft hij nu mee zitten. "Waar moet ik met 1.000 kilo pepernoten naartoe?", verzucht hij.

Het plan was om een tour door Zaandam-Zuid te maken rijdend met een oude Amerikaanse brandweerwagen. Daarop zou een geluidsinstallatie waarschuwing om afstand te houden. Bij verzorgingshuizen zouden de Sint en zijn pieten voor de deur gaan zwaaien.

De Reus kan nog in beroep tegen het besluit van de afgelasting, maar denkt dat niet te gaan doen.