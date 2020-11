Zaalvoetballers Hovocubo hopen zich te plaatsen voor Futsal Champions League

SCHIPHOL - Zaterdag hopen de zaalvoetballers van Hovocubo zich in Noorwegen te plaatsen voor de Futsal Champions League. "Wij zijn de favoriet en dat moeten wij gewoon gaan waarmaken", aldus trainer Sander van Dijk.

Zaterdag om 16.00 uur speelt Hovocubo tegen het Noorse Utleira. In één wedstrijd gaan de ploegen bepalen wie zich plaatst voor de Champions League. Door de coronacrisis kende Hovocubo een vreemde voorbereiding op dit duel. Op de vraag wanneer de ploeg uit Hoorn de laatste wedstrijd speelde hadden de mannen niet echt een antwoord. "Ja jeetje... daar vraag je mij wat... ik zou het niet weten", aldus keeper Dave Stet.

"Het is een voorrecht dat wij mogen voetballen, ondanks dat we honderd keer getest worden"

Op 3 oktober speelde Hovocubo voor het laatst. Toen werd het Amsterdamse Lebo met 15-1 in de pan gehakt. Daarna speelde ze geen wedstrijd meer en kon er ook niet meer onder normale omstandigheden getraind worden. Toch reageert trainer Sander van Dijk nuchter en is hij überhaupt blij dat hij kan spelen met Hovocubo "Het is een voorrecht dat wij wel mogen voetballen. Ondanks dat wij 100 keer getest worden", aldus Van Dijk.