Zaalvoetballers Hovocubo treffen Noorse ploeg in Champions League

HOORN - Hovocubo is dinsdagmiddag tijdens de loting voor de voorronde van de Champions League gekoppeld aan Utleira Idrettslag. De Hoornse zaalvoetballers spelen een uitwedstrijd tegen de Noren, die in de week van 24 tot 29 november op de agenda staat.

Het Champions League-format heeft dit seizoen door alle coronaperikelen heel andere vormen aangenomen dan gebruikelijk. Normaal gesproken worden de voorrondes van de Champions League in toernooivorm afgewerkt en moet je als eerste eindigen in een groep van vier om je te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Nu volstaat een overwinning om je te verzekeren van deelname aan de 'main round'.

Restricties

De voorronde gaat over één wedstrijd en Hovocubo speelt uit omdat de club door de maatregelen in Nederland niet kon garanderen dat er een thuiswedstrijd kan worden georganiseerd. Mede door dit feit en doordat er voorafgaand aan de loting groepen werden gemaakt om restricties wat betreft reizen te ontlopen, wist de ploeg van trainer Sander van Dijk van tevoren al dat het de Noren óf het Luxemburgse FC Differdange zou worden. Eerstgenoemde is uiteindelijk uit de koker gerold.