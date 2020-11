Verre van ideale voorbereiding zaalvoetballers Hovocubo op CL-duel

HOORN - De zaalvoetballers van Hovocubo stappen donderdag in het vliegtuig naar Noorwegen. Daar treffen ze het Noorse Utleira Idrettslag in de voorrronde van de Champions League.

In één wedstrijd zal bepaald worden wie zich plaatst voor de Champions League. Op zaterdag 28 november speelt de ploeg van Sander van Dijk dan tegen de Noorse landskampioen.

Selectie

De volledige selectie van de Noord-Hollandse zaalvoetbalclub: Dave Stet, Lahcen Bouyouzan, Faisel Mellah, Soufian Charraoui, Younes Daari, Said Bouzambou, Mats Velsboer, Abdessamad Attahiri, Kevin Tromp, Levie Rood, Hicham Aklalouch en Mukhtar Suleiman.

Voorbereiding

Door de coronacrisis was de voorbereiding van Hovocubo verre van ideaal. De ploeg kon bijvoorbeeld geen oefenwedstrijden spelen en er zaten restricties in het trainen. “Het is enorm behelpen voor ons, zeker ook door de aangescherpte maatregelen waardoor we op een aangepaste manier met de groep ons moeten voorbereiden op weer een Europees avontuur maar ik heb het volste vertrouwen in mijn spelers", vertelt trainer Sander van Dijk op de website van Hovocubo.