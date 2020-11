Hilversum eert 'speciaal en uniek' Groot Omroepkoor met gemeentespeld

De gemeentespeld wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van erkentelijkheid aan inwoners of organisaties die zich voor Hilversum in grote mate verdienstelijk hebben gemaakt. Dat geldt zeker voor het Groot Omroepkoor met haar Hilversumse roots.

Burgemeester Pieter Broertjes noemt het Groot Omroepkoor 'speciaal en uniek'. "Het is namelijk het enige beroepskoor voor het groot symfonisch repertoire en eigentijdse muziek. Het is ook nog steeds nauw verbonden met de Nederlandse Publieke Omroep. Wij zijn trots op ons professioneel Hilversums koor. Ik vind het bijzonder en mooi dat ik namens het college het Groot Omroepkoor mag onderscheiden met de gemeentespeld", aldus de burgemeester.

75 jaar

Het Hilversumse koor bestaat dit jaar 75 jaar. Datzelfde geldt voor het eveneens Hilversumse Radio Filharmonisch Orkest, waarmee het koor vaak samen optreedt. Veel van de geplande festiviteiten zijn dit jaar geannuleerd vanwege de coronacrisis. Wel wordt er geprobeerd om enkele evenementen coronaproof door te laten gaan. Zo staat het koor nog deze week in de Utrechtse Jacobikerk en het Amsterdamse Concertgebouw.