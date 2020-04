Hilversums omroepkoor kan niet wachten en treedt op vanuit eigen huiskamers

HILVERSUM - Net als de rest van Nederland zit ook het Hilversumse Groot Omroepkoor thuis, want optreden zit er vanwege de coronacrisis voorlopig niet in. Het koor steekt iedereen met een bijzonder optreden een hart onder de riem.

