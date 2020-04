Bussumse showband laat zich niet kisten: tóch repeteren, maar dan op afstand

BUSSUM - Dat we elkaar gewoon kunnen zien en uren met elkaar kunnen kletsen via een videoverbinding, zijn we ondertussen wel gewend. Maar dat thuisblijven niet hoeft te betekenen dat je niet meer kunt repeteren met je muziekkorps, bewijst de Bussumse showband ViJos. De band speelt, weliswaar op afstand, toch samen.

ViJos

De muzikanten van de Bussumse drum- en showbad kropen eerder deze week allemaal voor hun camera om toch samen muziek te maken. De trombones, het slagwerk en zelfs een grote tuba. Ze doen allemaal mee en speelden het nummer 'Havana', thuis in hun eigen huiskamer. En het resultaat mag er zijn. Elkaar toch even zien Toch samen muziek maken, geeft de Bussumse band een goed gevoel. "Natuurlijk spelen we het liefst met elkaar en bij elkaar, maar zo konden we elkaar toch even zien", laat de band weten. En hoe het klinkt? Oordeel zelf...