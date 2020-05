Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor maken danklied voor ouders en kinderen: "Hopelijk inspireert het"

HILVERSUM - Voor het eerst in weken worden vanavond de boterhammetjes weer gesmeerd en de tassen ingepakt. Vanaf morgen gaat namelijk het grootste gedeelte van de lagere scholen weer open. Voor zowel de leerlingen als hun ouders was het een gekke periode. Het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor maakten een nummer over deze bijzondere tijd.

"Het is een reactie op de acutaliteit", vertelt Hans Zonderop van het orkest. "We kijken per week wat er mogelijk is, wat er gebeurt. Nu gaan de kinderen weer naar school dus wilden we daar meteen een lied over maken. Het is een bizarre tijd."

Danklied

Het lied is een danklied geworden en het orkest hoopt dat het mensen zal inspireren: "We willen de ouders bedanken. De kinderen bedanken weer de ouders en vica versa. We willen mensen inspireren. Dat kan nu niet in de concerthal dus hopelijk lukt het op deze manier. We willen dat het nummer in je hoofd blijft hangen als je morgen naar school gaat", aldus Zonderop.

Beluister het nummer hieronder