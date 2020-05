Bijzonder: Hilversums Groot Omroepkoor 'zingt' in gebarentaal vanwege corona

HILVERSUM - Het liefst zingen ze en maken ze samen muziek, maar dat zit er voor het Hilversumse Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest voorlopig nog niet in. Echt zingen is te riskant, want dat zingen de verspreiding van het coronavirus bevordert, kan niet worden uitgesloten. Daar bedachten ze wat op: 'zingen' in gebarentaal.

Esther de Bruijn

De leden van het Groot Omroepkoor hebben de afgelopen tijd hard gerepeteerd zonder ook maar een noot te zingen. Het koor heeft samen met het Radio Filharmonisch Orkest het voor de gelegenheid geschreven stuk 'Mijn hart zingt door' opgenomen. Razendsnel leerden koorleden gebarentaal om het bijzondere stuk te kunnen opnemen. En het resultaat mag er zijn.

Het stuk is geschreven door Vincent Cox, normaal gesproken slagwerker van het orkest. De bijbehorende tekst is geschreven door dichter Vroukje Tuinman. Maandag was het af, nu wordt het al opgevoerd. En net zoals je mooi kunt moet zingen in het koor, moeten de leden nu ook mooie gebaren maken. Het koor en het orkest hebben daarbij geholpen door Ewa Harmsen, solist uit het Nederlandse Gebaren Koor. Weer echt zingen Hoe spannend het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest het project ook vonden, ze hopen snel weer echt te kunnen zingen en samen muziek te maken. Maar wanneer dat weer kan, is nog onduidelijk. Woensdag schreef minister Ingrid van Engelshoven van cultuur dat in afwachting van een onderzoek naar de besmettingsrisico’s zingen met anderen niet is toegestaan. Ook blazers mogen voorlopig niet musiceren.