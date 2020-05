Genieten van Radio Filharmonisch Orkest met Social Distancing Sessions

HILVERSUM - Het Radio Filharmanisch Orkest in Hilversum verzorgt in deze coronatijd iedere week een miniconcert. Via Facebook kan iedereen genieten van prachtige muziek gespeeld door de top van Nederland die in kleine samenstelling creatief van zich laat horen.

Terug naar normaal, voor het coronatijdperk, zit er voor het Radio Filharmonisch Orkest voorlopig nog niet in. Het orkest telt rond de 123 leden, waarvan er meestal 80 samen op het podium staan. Zulke aantallen mogen op dit moment nog niet eens samen komen. "We hebben wel kleinere ensembles in het orkest maar nu spelen we in de Social Distancing Sessions ook in andere samenstellingen. We studeren thuis, maar willen ook uiting geven aan onze creativiteit want muziek maken dat gaat altijd door."

In de Social Distancing Sessions komen iedere week andere, verrassende composities en samenstellingen voorbij. In de meest recente video zien we trombonist Victor die drie partijen inspeelt samen met bastrombonist Rommert: zij spelen het Trombone Quartet van Derek Bourgeois.

"Het is afwachten in welke vorm wij ons 75-jarige jubileum dit najaar kunnen vieren"

Het orkest is nog in afwachting van hoe ze het 75-jarige bestaan zullen gaan vieren. Er waren grote plannen voor optredens in TivoliVredenburg in Utrecht het concertgebouw in Amsterdam in september.

Zonderop: "Het is afwachten hoe de coronaregels er in het najaar uitzien. We denken erover om in ensembles op te treden als we niet met z'n allen het podium op mogen. Verder zal NPO Radio 4 in de week van 13 tot en met 19 september volop aandacht aan het jubileum van het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor besteden, dat gaat in ieder geval wel door", besluit hij.

